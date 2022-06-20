Бербанк, США, 20 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Компания Warner Bros. Interactive Entertainment дала понять, что игра Lego Star Wars: The Skywalker Saga британской студии Traveller’s Tales имеет оглушительный успех. Об этом 20 июня сообщает портал PCGamesN.

Скриншот с YouTube «LEGO Звездные войны: Скайуокер. Сага»

На странице проекта в соцсети издатель сообщил, что в мире было продано уже более пяти миллионов копий игры. Издание отметило, что успех вполне заслуженный, поскольку Traveller’s Tales вместо того, чтобы объединить все предыдущие игры в один сборник, добавила в набор множество нового контента.

Напомним, релиз Lego Star Wars: The Skywalker Saga состоялся 5 апреля 2022 года на всех основных игровых платформах. В рамках этого проекта были объединены события девяти фильмов «Саги Скайуокеров» франшизы «Звёздные войны».