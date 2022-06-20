Чита, 20 июня, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Всероссийская акция «Огненные картины войны» (12+) состоится в преддверии Дня памяти и скорби на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» в Чите, сообщает министерство культуры Забайкалья.

Министерство культуры Забайкалья Всероссийская акция «Огненные картины войны»

Вечером 21 июня активисты и все желающие зажгут две с половиной тысячи свечей и создадут из них изображение забайкальского снайпера Семёна Номоконова.

«Мы зажжем свечи в память о тех, кто спас нашу страну и весь мир от фашизма. Забайкалье помнит и гордится каждым из них. Одним из героев войны нашего многонационального региона является известный снайпер Семён Данилович Номоконов, который в числе первых встал на защиту своей родины. По официальным данным, он уничтожил 369 врагов», — рассказали в министерстве культуры Забайкальского края.

Отметим, что к проекту присоединятся все регионы России. Помимо нашей страны, «Огненные картины войны» создадут в Узбекистане, Тунисе, Ливане, Панаме, Азербайджане, Германии, Индии, Армении и Эквадоре.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Багуловая рапсодия» открылась в городской картинной галерее Читы. Она входит в серию мероприятий, организованных в рамках акции «Вместе» в поддержку воинов-забайкальцев, принимающих участие в спецоперации на Украине.

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