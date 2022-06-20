Уфа, 20 июня, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Ребенок гулял по карнизу окна на пятом этаже жилого дома в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба городского управления гражданской защиты.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражение в окнах

Сообщается, что инцидент произошел 19 июня в одном из жилых домов на ул. Ферина.

Отмечается, что спасатели узнали о происшествии из социальных сетей.

«Самое страшное в этой ситуации то, что об инциденте в экстренные службы никто не сообщил», — сообщает пресс-служба.

Прибыв на место происшествия, спасатели и полицейские на карнизе и под окнами, к счастью, никого не обнаружили.

«Поднявшись в квартиру, выяснили, что мальчик, 2016 года рождения, находился дома под присмотром бабушки. В попавший на видео момент пенсионерка была в ванной», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии три человека вызвали спасателей из-за обнаружения змей.