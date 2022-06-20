Магас, 20 июня 2022, 09:13 — REGNUM Ингушетия оказалась в числе пяти российских субъектов, чья инвестиционная привлекательность значительно выросла в последние годы. Так, республика улучшила свои показатели по привлечению инвестиция на 24 пункта. Этот результат отметил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Данные по инвестиционной привлекательности субъекта по итогам 2021 года были предоставлены на основании исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ). Лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ стала Москва.
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