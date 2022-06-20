Магас, 20 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Ингушетия оказалась в числе пяти российских субъектов, чья инвестиционная привлекательность значительно выросла в последние годы. Так, республика улучшила свои показатели по привлечению инвестиция на 24 пункта. Этот результат отметил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

Инвестиции

«Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом в инвестиционной активности. Это Курганская область — рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский края — рост на 26 позиций, Ингушетия – на 24 позиции, Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах», — заявил Владимир Путин.

Данные по инвестиционной привлекательности субъекта по итогам 2021 года были предоставлены на основании исследования Агентства стратегических инициатив (АСИ). Лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ стала Москва.

Читайте также: Москва возглавила рейтинг АСИ: не только инвестиции, но и качество жизни