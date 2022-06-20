Улан-Удэ, 20 июня, 2022, 09:13 — ИА Регнум. 24-25 июня в Бурятии после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса пройдёт традиционный спортивно-культурный праздник Сурхарбан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Сурхарбан

В спортивную программу праздника включены семь традиционных бурятских видов спорта. Конные скачки «Мори урилдаан» пройдёт 24 июня на ипподроме Иволгинского дацана.

«25 июня на Центральном стадионе пройдут соревнования по борьбе «Бүхэ барилдаан», стрельбе из лука «Сурхарбан», гиревому спорту, шахматам «Шатар», разбиванию хребтовой кости «hээр шаалган», бурятской традиционной игре в кости «Шагай наадан», — добавили в правительстве.

Также на Центральном стадионе будут представлены интерактивные и конкурсные площадки и зона общепита. Здесь же состоится фестиваль творчества народов Бурятии и праздничный концерт с участием звёзд оперы и эстрады.

Как сообщало ИА REGNUM, в день проведения Сурхарбана в Улан-Удэ запретят продажу спиртного.

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