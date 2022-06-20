Донецк, 20 июня, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 8:40 с украинских позиций в населённом пункте Пески нанесён удар по Киевскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.