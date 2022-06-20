Новосибирск, , 09:11 — REGNUM В Новосибирской области за неделю с 14 по 19 июня было ликвидировано 209 пожаров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар Dave Hogg

«В том числе 73 бытовых пожара, на которых один человек погиб, четверо получили травмы, — уточнили в ведомстве. — Из непригодных для дыхания среды пожарные спасли семь человек».

Отмечается, что наиболее частые причины пожаров — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.