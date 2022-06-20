Владивосток, , 09:10 — REGNUM Крупные пятка мазута плавают на поверхности воды возле Токаревского маяка в столице Приморского края. Загрязнение обнаружили местные жители, сообщили 20 июня «Вести: Приморье».

Мазут в Волге Yarnews.net

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Рядом с местом разлива припаркованы лодки и катера. Местные жители предполагают, что стоянка транспорта незаконна. Люди требуют привлечь к ответственности виновников загрязнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Приморского края на Набережной Цесаревича угольная пыль покрыла асфальт, траву и скамейки. Горожане возмущены.