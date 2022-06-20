Москва, , 09:11 — REGNUM Российские воздушно-космические силы России в ходе спецоперации на Украине применила высокоточные авиационные ракеты «305». Новое оружие применяется для уничтожения важных объектов украинских войск — по складам с боеприпасами и ГСМ, передают 20 июня РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Вертолёт Ми-28НМ «Ночной охотник» Mil.ru

Собеседник агентства пояснил, что новые легкие многоцелевые управляемые ракеты «305». Ракеты применяются с борта ударного вертолета Ми-28НМ и обеспечивают высокую точность поражения целей с отклонением от цели не более двух метров.

По его словам, у новой ракеты есть различные режимы наведения у боеприпаса. Например, вариант «выстрелил — забыл» цель захватывается оптико-электронной головкой самонаведения (ГСН), Другой вариант — режим телеуправления, когда пуск производится по переданным координатам.

Как сообщало ИА REGNUM, министру обороны РФ Сергей Шойгу на форуме «Армия-2021» показали модернизированный вертолёт Ка-52М совместно с авиационными крылатыми ракетами «изделие 305».

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