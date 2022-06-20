Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 09:10 — ИА Регнум. В Киришском районе Ленинградской области в понедельник, 20 июня, простятся с военнослужащим российской армии ефрейтором Александром Соколовым, погибшим в ходе специальной военной операции по защите Донбасса.

Администрация Киришского района Ленобласти Ефрейтор Александр Соколов

Свои соболезнования родным и близким павшего воина, его землякам выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Мы прощаемся с человеком большого мужества, вставшим на защиту наших братьев на Донбассе, отдавшим жизнь за Родину, за мир ― без нацизма и национализма», — подчеркнул губернатор.

Дрозденко высказал самые глубокие соболезнования семье и близким Александра Соколова, его однокурсникам по Медицинскому колледжу города Кириши, однополчанам.

По сообщению администрации Киришского района, гражданская панихида-прощание с солдатом состоится 20 июня в 12:00 в МДЦ «Восход».

Добавим, что с начала специальной военной операции на Украине официально стало известно о гибели при исполнении воинского долга уже 30 жителей Ленинградской области.