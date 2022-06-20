Париж, 20 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Новый левый альянс Франции станет крупнейшей оппозиционной силой в парламенте, но сохранение единства станет для него большим испытанием, так как большинство президента Эммануэля Макрона будет искать союзников среди умеренных левых, чтобы продвигать свою программу реформ, сообщает Reuters.

(сс) Rémi Noyon Жан-Люк Меланшон

Впервые за 20 лет альянс левых сил объединил леворадикальную «Непокоренную Францию, Социалистическую партию, «зеленых» и коммунистов под руководством ветерана-евроскептика Жан-Люка Меланшона.

Левые вели кампанию за снижение пенсионного возраста, повышение минимальной заработной платы и ограничение цен на товары первой необходимости. Но внутри альянса существуют серьезные разногласия по вопросам от евроинтеграции до ядерной энергетики, которые были отодвинуты на время предвыборной кампании, но теперь на них нацелятся оппоненты.

«Разгром президентской партии завершен, — сказал Меланшон ликующим сторонникам. — Это провал макронизма и моральный провал тех, кто читает нам лекции».

Депутат Национального собрания Клементина Отэн, одна из его верных помощниц, сказала, что результаты выборов подтвердили верность стратегии левых.

Однако сейчас встает вопрос, удержится ли их альянс. Партия Меланшона, которая, по прогнозам, получит около 90 мест, захочет возглавить левых в парламенте.

Но поскольку социалисты и «зеленые» могут создавать свои собственные парламентские группы, не факт, что они поддержат «Непокоренную Францию» по всем вопросам.

Высокопоставленные чиновники Макрона уже в 19 июня попытались вбить клин в единство альянса Nupes, обвиняя «Непокоренную Францию» в том, что в последние пять лет она бросалась в крайности и была неконструктивной силой в парламенте.

«Сколько раз вы присоединялись к Национальному фронту в парламенте? — спросил министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти у одного из тяжеловесов «Непокоренной Франции» Манюэля Бомпара. — Крайности объединяются друг с другом».

Коринн Нарассиген из Социалистической партии, давшей Франции двух президентов после Второй мировой войны, сказала, что время покажет, выживет ли альянс или просто станет электоральной машиной.

«Как и в других коалиционных группах в Европе, мы будем соглашаться по одним пунктам и расходиться по другим, — сказала она агентству Reuters. — Это эксперимент, это первый раз… и это наша ответственность перед избирателями [не дать группе распасться]».