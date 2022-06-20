Ростов-на-Дону, 20 июня, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Российско-украинскую границу пересекли ещё более 17,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 20 июня информирует пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Регистрация беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 17,5 тысячи граждан», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области с 19 февраля действует режим ЧС в связи с наплывом беженцев. На Дону оперативно были подготовлены пункты временного размещения вынужденных переселенцев и организована отправка людей в другие регионы России.