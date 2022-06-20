Берлин, 20 июня 2022, 09:07 — REGNUM Президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил о необходимости уменьшения потребления газа в связи с сокращением поставок из России.
Руссвурм подчеркнул, что приоритетом должно стать заполнение газохранилищ Германии к предстоящей зиме.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии сложилась напряжённая ситуация в сфере газоснабжения на фоне сокращения поставок газа из России.
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