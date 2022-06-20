Донецк, 20 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования совершили обстрел Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

В 8:20 боевики с позиций в Песках открыли огонь по Киевскому району Донецка. Выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР рассказали о последствиях ударов ракеты «Точка-У» и РСЗО «Ураган».