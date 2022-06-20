Пекин, 20 июня, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Успешные испытания системы противоракетной обороны (ПРО) по перехвату цели на среднем участке траектории были проведены Народно-освободительной армией Китая. Об этом 20 июня сообщает министерство обороны КНР на своей странице в соцсети Weibo.

Avvenire.it Армия Китая

По информации китайского оборонного ведомства, испытания «технологии перехвата цели на среднем участке траектории при помощи комплекса ПРО наземного базирования» были проведены 19 июня.

«Испытания достигли намеченной цели. Они носили оборонительный характер и не были направлены против какого-либо государства», — говорится в сообщении. При этом каких-либо других подробностей этих испытаний не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным метеорологического управления Китая, страна планирует построить восемь новых национальных станций наблюдения за атмосферным фоном к концу 2025 года для усиления наблюдения за парниковыми газами.