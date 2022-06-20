Чита, 20 июня, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Выставка «Светильник православной России» (0+) откроется в забайкальском краевом художественном музее, сообщает 20 июня министерство культуры региона. Экспозиция посвящена святому преподобному Сергею Радонежскому и приурочена к 600-летию со дня обретения его мощей в 1422 году.

Министерство культуры Забайкалья Сергий Радонежский

«Экспозицию составляют иконы святого XX–XXI веков, одна из которых резная для инвалидов по зрению, Троицы, Богородицы, деревянный крест на хоругвях», — рассказали в музее.

По словам специалистов учреждения, графические работы Олега Ардимасова о Ростове Великом дают возможность погрузиться в красоту древнего города, откуда были родом родители святого — бояре Кирилл и Мария, а сам святой родился недалеко от города в селе Варницы. Работа Адольфа Демко «Куликовская битва» напоминает об историческом сражении, в котором с благословения святого в войске Дмитрия Донского участвовали иноки лавры Александр Пересвет и Андрей Ослябя.

Экспонаты представлены из фонда музея, храмом святителя Луки Симферопольского при читинской государственной медицинской академии, Зыковским домом-интернатом для граждан, имеющих психические расстройства. Дополняют выставку книги из библиотеки Казанского кафедрального собора Читы и Центральной библиотечной системы о житии святого.

Выставка «Светильник православной России» откроется 1 июля и будет работать до 14 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, выставка «Багуловая рапсодия» открылась в городской картинной галерее Читы. Она входит в серию мероприятий, организованных в рамках акции «Вместе» в поддержку воинов-забайкальцев, принимающих участие в спецоперации на Украине.

https://regnum.ru/news/society/3614482.html