Чебоксары, , 09:03 — REGNUM Уровень коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии продолжает падать. За неделю снижение составило 2,7%, за месяц — 10,8%. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

По последним данным (на 17 июня), с начала прививочной кампании в Чувашии укололись от ковида 717 963 жителей, в том числе за последнюю неделю — 1934 человека. Завершили вакцинацию (то есть получили оба компонента) 681 992 жителя республики.

Уровень коллективного иммунитета в республике продолжает снижаться: за последнюю неделю (с 10 по 17 июня) он упал на 2,7% и составил 23%, за месяц (с 20 мая по 17 июня) — на 10,8%. Это ниже, чем в целом по России: уровень общего иммунитета к ковиду в стране составляет 24,8%.

Напомним, что 3 июня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Чувашии составлял 29,3%, 20 мая он достигал 33,8%, 29 апреля — 39,6%, 22 апреля — 40%, 1 апреля — 41,5%, 25 марта составлял 42,3%, 18, 11 и 4 марта — соответственно 43,5%, 45% и 46,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 80 726 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 75 647 человек, скончались 4647 ковид-больных.

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