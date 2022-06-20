Луганск, 20 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике рассказали о повреждениях, которые получили территории республики в результате атак украинских войск 19 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По данным представительства ЛНР в СЦКК, при обстреле БМ-27 «Ураган» получил повреждение жилой дом в Кировске. В Ирмино один дом полностью разрушен, ещё 27 повреждено. Также выведен из строя газопровод. В Стаханове повреждены девять домов, школа и ЛЭП.

При обстреле тактической ракетой «Точка-У» населённого пункта Хорошее повреждено три жилых дома, школа, детсад «Рябинушка», дом культуры, а также отдел обеспечения жизнедеятельности и магазин.