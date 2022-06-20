Кабул, 20 июня, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Газни (Афганистан) сообщают о жестком контроле со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. Сотрудники управления предупредили учителей-женщин в школах Газни, что они будут уволены, если не будут ходить в школу в черной одежде и в масках, передает «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Женщины-учителя в Газни говорят, что, хотя в школах для девочек нет служащих-мужчин и что они всегда носят хиджаб, они сталкиваются с прессингом управления; это привело к тому, что многие учителя охладели к работе и сидят дома.

Недавно, согласно приказу министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока, ношение черной одежды и чадры стало обязательным для школьниц четвертых-шестых классов.