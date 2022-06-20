Красноярск, 20 июня, 2022, 09:01 — ИА Регнум. За прошедшие выходные (18-19 июня) в Красноярском крае ликвидировали восемь лесных пожаров на площади 33 га. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 июня в пресс-службе Лесопожарного центра.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Уточняется, что очаги возгораний действовали в Богучанском, Туруханском и Эвенкийском районах. Предварительные причины пожаров — сухие грозы.

По состоянию на утро 20 июня в регионе действует пять лесных пожаров на площади 1,8 тыс. га — в Богучанском, Кежемском, Туруханском и Эвенкийском районах. Угрозы населённым пунктам нет, заверили в Лесопожарном центре.

Как сообщало ИА REGNUM, в районах Красноярского края леса патрулируют мобильные группы.