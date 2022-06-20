Санкт-Петербург, 20 июня, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Фундаментальные принципы российской экономики останутся прежними в текущих условиях. Стране нужна рыночная экономика с частным сектором, полагает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Audit.gov.ru Алексей Кудрин

Именно частный сектор, подчеркнул Кудрин, быстрее реагирует на события, быстрее адаптируется, служит фактором более быстрого восстановления. Решения принимаются «здесь и сейчас», вне бюрократических процедур.

«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор», — сказал глава Счётной палаты в интервью ТАСС.

К плановой экономике возвращаться нельзя, добавил он. Ведь в таком случае государство, а не предприятие, принимает решение по ценам, по объёму производства. Это будет означать новую национализацию или передачу собственности, потерю предприятием ответственности за свои результаты.

«Я думаю, что к этому никогда нельзя возвращаться», — заявил Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Кудрин заявил, что Россия никогда не вернётся к плановой экономике. Он допустил лишь возможность точечного изменения цен.

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