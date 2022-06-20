Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Возможностью якобы возможного использования Россией разногласий в США для того, чтобы «повлиять» на ноябрьские промежуточные выборы в этой стране, обеспокоились в американских министерствах внутренних дел и национальной безопасности. Об этом 20 июня сообщает телеканал CNN.

Хакеры. Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

Как утверждают источники телеканала, Россия якобы «может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов, что вызовет недоверие к американской электронной системе голосования».

Также добавляется, что это, как считают источники, может быть сделано для того, чтобы усилить сомнения в результатах выборов президента США 2020 года, что, по их словам, делает экс-президент США Дональд Трамп со своими союзниками.

«Если произойдет что-то пусть незначительное, это приведет к хаосу, люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны», — заявила Николь Тисдейл, до апреля 2022 года являвшаяся директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня несколько прыжков в доказательство своего отличного самочувствия после падения с велосипеда сделал президент США Джозеф Байден.