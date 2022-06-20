Вашингтон, 20 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Возможностью якобы возможного использования Россией разногласий в США для того, чтобы «повлиять» на ноябрьские промежуточные выборы в этой стране, обеспокоились в американских министерствах внутренних дел и национальной безопасности. Об этом 20 июня сообщает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакеры. Кремль

Как утверждают источники телеканала, Россия якобы «может организовать демонстративные незначительные взломы сетей местных избирательных органов, что вызовет недоверие к американской электронной системе голосования».

Также добавляется, что это, как считают источники, может быть сделано для того, чтобы усилить сомнения в результатах выборов президента США 2020 года, что, по их словам, делает экс-президент США Дональд Трамп со своими союзниками.

«Если произойдет что-то пусть незначительное, это приведет к хаосу, люди подумают, что все выборы абсолютно небезопасны», — заявила Николь Тисдейл, до апреля 2022 года являвшаяся директором по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня несколько прыжков в доказательство своего отличного самочувствия после падения с велосипеда сделал президент США Джозеф Байден.