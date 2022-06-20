Уфа, 20 июня, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Суд в Башкирии обязал управляющую компанию произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в г. Нефтекамске. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

Сообщается, что Нефтекамский городской суд удовлетворил иск сотрудников прокуратуры о признании действий ООО управляющая компания «Авалон» незаконными и возложении обязанности произвести перерасчет платы за содержание жилых помещений с 2019 года по 2022 год.

Отмечается, что прокуроры города обратились в суд после проведения проверки, которой было установлено, что собственники жилых домов, находящихся на управлении фирмы, не приняли на общем собрании решение об установлении размера платы за вышеуказанную услугу.

«В этой связи взимание производилось на основании постановления администрации городского округа г. Нефтекамск, которое в 2018 году признано утратившим силу», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что в интересах граждан сотрудники прокуратуры обратились в суд и потребовали от управляющей компании вернуть жильцам деньги в размере более 2,3 млн рублей.

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