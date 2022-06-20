Владикавказ, 20 июня 2022, 08:59 — REGNUM В Северной Осетии стали фигурантами уголовного дела сотрудники полиции, которые допустили совершение убийства подследственного на территории больницы. В обязанность полицейских входили сопровождение его в больницу и охрана, однако сотрудники МВД не справились с этой задачей, в результате чего на подследственного напали двое мужчин и убили его.
По данному факту в отношении стражей порядка возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.
Напомним, 11 июня между водителем такси и его пассажиром возник конфликт, в результате которого водителю автомашины были нанесены травмы и он был доставлен в больницу. В отношении пассажира было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Однако в приемное отделение ворвались сын раненого таксиста с другом и убили подследственного. При этом конвоиры не обеспечили его безопасность. Руководство МВД назначило служебную проверку по данному факту.
Читайте также: В Северной Осетии конфликт таксиста с пассажиром закончился убийством