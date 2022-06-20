Владикавказ, 20 июня, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Северной Осетии стали фигурантами уголовного дела сотрудники полиции, которые допустили совершение убийства подследственного на территории больницы. В обязанность полицейских входили сопровождение его в больницу и охрана, однако сотрудники МВД не справились с этой задачей, в результате чего на подследственного напали двое мужчин и убили его.

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По данному факту в отношении стражей порядка возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей.

«Убийство задержанного стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения сотрудниками следственного управления и отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владикавказу своих должностных обязанностей, выразившегося в необеспечении безопасности подозреваемого в тяжком преступлении», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

Напомним, 11 июня между водителем такси и его пассажиром возник конфликт, в результате которого водителю автомашины были нанесены травмы и он был доставлен в больницу. В отношении пассажира было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«В этот же день подозреваемый был задержан, а через некоторое время доставлен врачами скорой помощи в сопровождении полицейских в приемное отделение РКБСМП из-за ранения руки, полученного в ходе конфликта», — сообщает СК подробности.

Однако в приемное отделение ворвались сын раненого таксиста с другом и убили подследственного. При этом конвоиры не обеспечили его безопасность. Руководство МВД назначило служебную проверку по данному факту.

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