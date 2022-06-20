Ереван, , 08:58 — REGNUM Число жертв стрельбы в селе Нигаван Арагацотнской области на севере Армении выросло до трёх. Об этом 20 июня сообщает агентство Yerevan․Today.

Гильзы BenjaminNelan

Ранее в пресс-службе полиции сообщили, что в ходе стрельбы, предположительного, из ружья были ранены семь человек, из которых один скончался в больнице.

Стоит отметить, что в ряде армянских СМИ сообщили, будто стреляли из автомата Калашникова. Якобы конфликт произошел между родственниками провластного депутата и вице-губернатора области с группой молодых людей, критиковавших премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В полиции подчеркнули, что конфликт не имел политического контекста и носил бытовой характер.

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