Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM Создать в лаборатории подобный COVID-19 вирус возможно, однако отличить его от природного нельзя, заявил на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург Цитата из видео. kremlin.ru

«Воспроизвести с РНК-содержащими вирусами эволюционный процесс по Дарвину в лабораторных условиях в настоящее время возможно. Поэтому отличить вирус, который возник в природе, и тот вирус, который возник в лаборатории, современными методами невозможно, за исключением одного метода — если было чистосердечное признание», — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем на вопрос, был ли коронавирус природным или создан лабораторно, ответить невозможно, подчеркнул Гинцбург.

Как сообщало ИА REGNUM, число новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней превысило 3,4 млн, это на 300 тыс. больше, чем неделей раньше. Показатели заболеваемости выросли в полтора раза в Мексике и Колумбии, а в Европе начался резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.

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