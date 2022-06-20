Санкт-Петербург, 20 июня 2022, 08:58 — REGNUM Создать в лаборатории подобный COVID-19 вирус возможно, однако отличить его от природного нельзя, заявил на полях ПМЭФ глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Вместе с тем на вопрос, был ли коронавирус природным или создан лабораторно, ответить невозможно, подчеркнул Гинцбург.
Как сообщало ИА REGNUM, число новых случаев заражения коронавирусом в мире за последние семь дней превысило 3,4 млн, это на 300 тыс. больше, чем неделей раньше. Показатели заболеваемости выросли в полтора раза в Мексике и Колумбии, а в Европе начался резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.
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