Москва, 20 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Пора перестать строить иллюзии в отношении наших «союзников», в частности, в отношении Казахстана. Об этом 20 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«ЗаявленияКасым-Жомарта Токаева означают, что нам пора перестать строить иллюзии по поводу Казахстана», — заявил эксперт.

Россия для казахстанских элит — всего лишь один из партнёров, отметил Трухачёв.

«Мы интересны им в плане безопасности, а вот в других областях они явно делают ставку на США, ЕС, Турцию и Китай», — заключил политолог.

Напомним, что ранее во время проведения экономического форума в Санкт-Петербурге президент Казахстана отметился рядом не комплементарных по отношению к России и ее союзникам заявления.