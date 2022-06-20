Чита, 20 июня, 2022, 08:57 — ИА Регнум. Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев «Семейская круговая» (12+) пройдет в селе Красный Чикой с 12 по 15 августа, сообщает 20 июня министерство культуры Забайкалья. В 2022 году событие состоится на забайкальской земле в седьмой раз на территории детского оздоровительного лагеря «Лесная сказка».

Министерство культуры Забайкалья Международный фестиваль культуры семейских старообрядцев пройдет в Забайкалье

По словам организаторов, участников фестиваля ждет насыщенная программа. Специальным гостем станет Сергей Старостин — советский и российский этнограф, певец, автор песен, музыкальный продюсер и телеведущий из Москвы.

«В рамках мероприятия пройдет научно-практическая конференция «Народное творчество и нематериальное культурное наследие народов Забайкалья: проблемы и перспективы». Также будет организован VI конкурс коллективов, занимающихся изучением и сохранением народной песенной культуры «Наше наследие», — рассказали в учебно-методическом центре культуры и народного творчества Забайкалья.

Кроме того, для участников фестиваля состоятся курсы от гостя из Новосибирска — музыканта, фольклориста, вице-президента Российского фольклорного союза, организатора Сибирской школы фольклора Вячеслава Асанова. Будут организованы творческие лаборатории и мастер-классы по обучению игре на ложках, на русских народных музыкальных инструментах, а также частушечная, игровая, молодецкая, песенные площадки.

«В ходе фестиваля будет работать выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая», где мастера будут создавать свои работы в режиме реального времени. Откроется выставка-ярмарка информационно-методической литературы и выставка-продажа сельскохозяйственной продукции», — отметили координаторы проекта.

Напомним, «Семейская круговая» — уникальный проект, направленный на сохранение и популяризацию традиционной культуры старообрядцев. До сегодняшнего дня у семейских сохраняется традиционный быт, обрядовая культура, вековые ценности. Фестиваль проводится с 2012 года и является визитной карточкой края.

Имеет статус международного. В разные годы в фестивале принимали участие творческие делегации из Китайской Народной Республики и Республики Беларусь. Субъекты Сибирского Федерального округа в разные годы были представлены делегациями из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятии, Новосибирской области.

Как сообщало ИА REGNUM, жителями Приморья стали почти 150 соотечественников-старообрядцев, ещё не менее восьми семей готовятся к переезду в 2022 году. Им будет оказана государственная поддержка с учетом менталитета и хозяйственного уклада.

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