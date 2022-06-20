Калуга, 20 июня, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Ранее судимая директор туристической фирмы в Калуге подозревается правоохранительными органами в обмане клиента на сумму более 280 тысяч рублей. Об этом 20 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». реж Иван Петрович Иванов-Вано, Дмитрий Наумович Бабиченко.1960. СССР Мошенница

31-летняя женщина заключила договор о предоставлении клиенту тура в элитный зарубежный отель и предложила заранее полностью оплатить тур, сообщив реквизиты расчетного счёта, куда клиент перевёл более 280 тысяч рублей. За несколько дней до назначенной даты вылета туроператор сообщила клиенту по телефону, что данный тур переносится на другую дату. Согласившись, гражданин ожидал новую дату. Однако через некоторое время ему снова позвонили из турагентства и проинформировали о новом изменении срока вылета за рубеж. Далее, дождавшись указанной даты, мужчина не получил никакой информации, сам позвонил руководителю туристического агентства, но на связь с ним никто не вышел. Оставшись без денег и отдыха за рубежом, клиент обратился в полицию.

Правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере». Из офиса туристической фирмы изъята документация. Расследование продолжается. Согласно действующему законодательству подозреваемой в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.