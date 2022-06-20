Вашингтон, 20 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Джозеф Куинн, исполняющий в сериале «Очень странные дела» роль Эдди Мансона, возможно, проговорился по поводу того, что ждёт его героя в финале четвёртого сезона. Интервью с актёром было опубликовано 19 июня в британской газете The Guardian.

Цитата из т/ф «Очень странные дела». Реж. братья Даффер. 2016-. США С завязанными глазами

Во время беседы с журналистами Куинн сказал, что не сможет выдать спойлеры (преждевременно раскрытая информация о сюжете) по двум последним эпизодам продолжения шоу, которые вскоре появятся на сайте онлайн-кинотеатра Netflix. Он пошутил, что администрация сервиса похитила его семью и пригрозила, что актёр больше не увидит родных, если о чём-то проговорится.

«Я буду в ярости, если меня не вернут, — сказал Куинн по поводу своего персонажа, — могу сказать, что там есть гитарная сцена, масштабы и амбиции которой просто поразительны. Все семена, которые были посажены, приносят плоды, и это просто резня».

Напомним, 9 июня 2022 года Netflix выложил в Сеть тизер-трейлер финала четвёртого сезона «Очень странных дел». В этом ролике присутствуют кадры, в которых показано, как Эдди Мансон, находясь в «изнанке» (параллельный мир в мире сериала) играет партию на гитаре в стиле хеви-метал.