Арсентьев, , 08:56 — REGNUM На предприятии в городе Арсентьев Приморского края производили фальсифицированное масло. В продукте обнаружены жиры растительного происхождения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 июня в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону.

Сливочное масло Agro2b.ru

Читайте также: В молочной продукции из Приморья обнаружили растительные жиры

Состав продукта не соответствовал нормативам ГОСТ и требованиям технического регламента. В масле также были лишние метиловые эфиры жирных кислот. Примесей было несколько.

Руководство компании обязывают отозвать партию некачественного масла.

Как сообщало ИА REGNUM, творог и сметана, сделанные в молокозаводом «Усадьба» в Чугуевском районе Приморского края, оказались некачественными. В пробах эксперты обнаружили жиры растительного происхождения.