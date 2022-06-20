Улаганский район, Алтай, , 08:55 — REGNUM Проверку по факту подтопления судна в акватории Телецкого озера начала Горно-Алтайская транспортная прокуратура. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Подтопленное судно в Телецком озере. Республика Алтай Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Полузатопленное маломерное судно было обнаружено в воде вблизи устья реки Чулышман в Улаганском районе Республики Алтай. Выявлены также признаки утечки горюче-смазочных материалов в водную среду.

«В настоящее время устанавливается местонахождение судовладельца, принимаются меры для определения и предупреждения угрозы загрязнения окружающей среды», — добавили в надзорном ведомстве.

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