История вопроса

В 2020 году заметно выросло число актов цензуры в мировых социальных сетях, включая Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Twitter. В частности, разнообразным ограничениям подвергаются аккаунты и публикации российских СМИ. Отечественные политики, общественные деятели и отраслевые эксперты обсуждают возможные способы противостояния такой цензуре - от увеличения размеров штрафа до блокировок.