Москва, 20 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Верховный суд России постановил отказать компании Google в пересмотре решения по иску телеканала «Царьград», сообщает 20 июня РИА Новости.

Global Panorama Google

Компания пыталась оспорить решение предыдущей инстанции, согласно которому необходимо было восстановить доступ к заблокированному каналу «Царьграда» на сервисе YouTube, а также выплатить штраф.

Кассационная жалоба была подана тремя подразделениями корпорации — американской Google LLC, ирландской Google Ireland Limited и российской ООО «Гугл». Они просили передать разбирательство с «Царьградом» в Судебную коллегию по экономическим спорам.