Нижний Тагил, Свердловская область, 20 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. В селе Южаково Свердловской области автомобиль ВАЗ-2111 наехал на велосипед, на котором ехали 15-летний подросток и его 10-летний брат. Об этом сообщает областное Управление ГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Несовершеннолетние получили травмы. Младшего пострадавшего госпитализировали, а старшего отпустили домой.

За рулём автомашины находилась 52-летняя женщина. В 2018 году дама была лишена водительского удостоверения за пьяное вождение. В этот раз она отказалась от освидетельствования. Её автомобиль поместили на штрафстоянку.