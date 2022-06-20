Сеул, , 08:54 — REGNUM В июле 2022 года в Вашингтоне состоится очередное заседание корейско-американского диалога по совместной обороне (KIDD). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Предполагается, что стороны обсудят сдерживание ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР, расширение совместных учений, комплексы противоракетной обороны THAAD и другие вопросы.

Точная дата проведения диалога по совместной обороне не определена, однако, ожидается, что он состоится в середине июля.

Диалог по совместной обороны (KIDD), запущенный в 2011 году, представляет собой встречу союзников, на которой обсуждается широкий круг вопросов.