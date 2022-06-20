Кабул, , 08:51 — REGNUM 35 специалистов технического и обслуживающего персонала кандагарского аэропорта подали коллективное заявление об увольнении, сообщает «8 Собх».

Кандагар USACE Afghanistan Engineer District-South

Источник в аэропорту Кандагара сообщил, что причиной увольнения стала невыплата заработной платы. Эти сотрудники не получали зарплату в течение 8 месяцев.

В других провинциях «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) месяцами не выплачивает зарплату большому количеству государственных служащих, отмечает газета.