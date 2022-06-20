Москва, 20 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. Санкционный режим против России не исчезнет и после завершения специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

«В условия Украины войдут, непременно, Донбасс и Крым! Что, естественно, аннулирует все возможности по отмене санкций», — заявил эксперт.

Санкции есть и останутся и после завершения СВО, считает эксперт.

«Ждать от Запада позитива не стоит. И смогли ли Макрон и компания договориться с Зеленским о будущем Украины в новых границах, пока не ясно» — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что Евросоюз не отменит санкции, пока Москва не достигнет компромисса в переговорах с Киевом.