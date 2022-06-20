Москва, , 08:49 — REGNUM О героизме и мужестве нескольких российских военных, проявленных ими в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины, рассказали 20 июня в Минобороны России.

Армия, вооруженные силы России Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Отмечается, что российская автомобильная колонна с топливом, в которой находился ефрейтор Денис Денисов, подверглась нападению украинских нацистов, однако ефрейтор подавил радикалов гранатой, после чего они отступили и топливо было доставлено подразделениям ВС РФ.

Также указывается, что во время освобождения одного из населённых пунктов от киевских боевиков рядовой Дмитрий Кадыров обнаружил вражеского гранатомётчика и мог мгновенно увести свою боевую машину от его выстрела, а затем в ходе боя экипажем было уничтожено порядка десяти нацистов и два пикапа с установленными миномётами.

Кроме того, уточняется, что ефрейтор Сергей Клемис сумел, находясь под вражеским огнём, оказать первую помощь четырём раненым военнослужащим ВС РФ и вынести их из-под обстрела. Также он оказал помощь и вынес с поля боя еще семь российских военных в ходе штурма опорного пункта киевских боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования обстреляли Киевский район Донецка.