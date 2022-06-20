Кабул, , 09:04 — REGNUM В северной части Кабула продолжаются поквартирные обыски, пишет «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали обыски в районе Хайрханас 19 июня, и обыскали уже пятьсот жилищ. Источники добавляют, что целью операции является арест панджшерской молодежи, проживающей в Кабуле.

В Хайрхане арестовано уже более 150 уроженцев Панджшера.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда заявляли, что причиной обысков является изъятие оружия, источники заявляют, что истинная цель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — задержание панджшерской молодежи.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не прокомментировали обвинения.