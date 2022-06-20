Чебоксары, 20 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В Цивильском районе Чувашии устанавливают обстоятельства гибели девятилетнего мальчика. Об этом сообщает следственное управление СКР по Чувашии. Кроме того, ещё один трагический случай произошёл в Чебоксарском района: по данным управления МЧС, в пруду утонул подросток.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Волге в Чувашии

По данным следственного управления, ЧП произошло 17 июня возле села Рындино Цивильского района. Правоохранители выяснили, что вместе с друзьями девятилетний мальчик ушёл на озеро, «где во время купания захлебнулся и утонул».

«Установлено, что дети находились на озере одни без присмотра взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Тело ребёнка обнаружили и извлекли из воды спасатели. По данным управления МЧС по Чувашии, ребёнок проживал в Чебоксарах. Следственное управление устанавливает все детали происшествия, назначен ряд судебных экспертиз.

Отметим, что чувашские спасатели информируют о том, что 17 июня ещё одно ЧП произошло около деревни Янашкасы Чебоксарского района: по данным управления МЧС, в 20:45 в пруду утонул подросток 2005 года рождения. Его двоюродного брата, 12-летнего мальчика, спас односельчанин.

«На озере после переворачивания лодки спасён мальчик 12 лет», — добавляют в ГКЧС Чувашии.

В региональном ведомстве также сообщают, что 17 июня спасены трое несовершеннолетних. Отмечается, что благодаря бдительности матросов-спасателей на центральном пляже в Чебоксарах вытащили из воды 17-летнюю девочку и её 12-летнюю сестру, которые остались без присмотра родителей и начали тонуть.

По данным госкомитета, с начала года на водоёмах Чувашии утонули 14 человек, в том числе двое детей.