Уфа, , 08:47 — REGNUM Грозы и град ожидаются в Башкирии. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Гроза tpsdave

Сообщается, что днем 20 июня в Башкирии могут пройти местами сильные дожди. В некоторых районах республики ожидаются грозы с градом, местами сильные порывы ветра. Воздух днем в регионе может прогреться до +22°С.

Отмечается, что днем 21 июня в республике также ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, сильные порывы ветра. Столбик термометра ночью может опуститься до +9°С, днем может потеплеть до +22°С.

22 июня в Башкирии ожидается кратковременный дождь. Днем температура воздуха может повыситься до +26°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии получили более 90 сообщений о подтоплениях из-за ливней.