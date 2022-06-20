Пальма-де-Майорка, Испания, 20 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. Российский теннисист Аслан Карацев одержал победу над представителем Испании Хауме Мунаром в матче первого круга турнира в Мальорке (Испания). Продолжительность встречи составила 1 час 50 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:3.

(сс) Steven Pisano Аслан Карацев

Карацев два раза подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, шесть ошибок на подаче и один брейк.

Во втором круге турнира Карацев сыграет с соотечественником Даниилом Медведевым.