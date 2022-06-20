Махачкала, 20 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Дагестане было совершено жестокое убийство. Риелтор убил свою клиентку из-за денег. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Убийство, сопряженное с разбоем и «Разбойное нападение, совершенное с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. Подозреваемый задержан.

mosaic36 Убийство

Ранее полиция сообщала о пропаже 5 июня 48-летней жительницы Махачкалы. Спустя две недели её тело было обнаружено со следами насильственной смерти и сожжения.

Как оказалось, в день пропажи женщина встречалась с 24-летним риелтором, который проводил сделку по продаже её квартиры. Пообещав продать жилье за 1 млн рублей, он намеревался получить за услуги 40 тыс. рублей. Однако при получении второй части суммы от продажи в размере 440 тыс. рублей у него возник умысел убить хозяйку квартиры и завладеть её деньгами.

По данным следствия, он ударил свою жертву по голове и отвез её на своем автомобиле в Карабудахкентский район. Задушив женщину, он облил её тело растворителем и сжег на окраине селения Аданак.

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