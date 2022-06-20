Джакарта, 20 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Индонезии на западе Сулавеси, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 19 июня в 22:51 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился на суше в 7 км от Манеже. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Напомним, Индонезия располагает в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.