В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 3,6
Джакарта, 20 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Индонезии на западе Сулавеси, сообщает Detik.
Zeml.info
Землетрясение
По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 19 июня в 22:51 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился на суше в 7 км от Манеже. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.
Напомним, Индонезия располагает в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.