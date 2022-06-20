Брюссель, 20 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. В Бельгии 20 июня пройдут акции протеста из-за роста цен на продукты питания, бензин и значительного роста инфляции в стране, сообщают местные СМИ.

Бельгия

Так, только в Брюсселе планируют принять участие в протестах более 70 тыс. человек. Демонстрации организовывают местные профсоюзы.

Отмечается, что из-за забастовок в Бельгии произошли сбои в работе авиа- и наземного транспорта и в ряде других сфер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бельгии объявили забастовку профсоюзы пилотов и бортпроводников.

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