Кабул, , 08:42 — REGNUM Сотрудник паспортного стола в провинции Нангархар (Афганистан) сбежал, собрав деньги примерно с 1400 клиентов. По данным информационного агентства Shafaqna, мужчина за три месяца получил от людей около 9 млн афгани, но так и не передал их в банк.

Должностные лица паспортного стола отмечают, что беглый сотрудник использовал фальшивые тарифы для вымогания денег у населения. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что скоро решат, должны ли клиенты снова платить.

Местный житель рассказал, что, как и многие другие, сдал почти 6500 афгани на паспорт, но теперь ему сообщили, что деньги не дошли до банка.

«Мне очень нужен паспорт, — сказал он. — Я ждал почти два месяца, но теперь я должен начать этот процесс снова. Но у меня нет денег, у меня нет надежды на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и я не знаю, как долго я буду ждать».

Коррупция в паспортных отделах

После прихода к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и роста потока мигрантов из Афганистана появились сообщения о широко распространенной коррупции в паспортных столах группировки. Говорят, что получение паспорта стоит до тысячи долларов.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергает сообщения, заявляя, что она перевела процесс в режим онлайн для обеспечения прозрачности и предотвращения коррупции. Но житель Кабула сказал, что взяточничество в паспортном столе по-прежнему является обычным явлением.

«Я заполнил онлайн-форму, но я не знаю, сколько месяцев мне придется ждать, и если я это сделаю, я все еще не верю, что смогу получить паспорт, — сказал он. — Сотрудник министерства внутренних дел сказал мне, что если я дам ему 13 000 афгани, я получу паспорт в течение трех дней».

Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) постановило выдавать паспорта сроком на десять лет вместо пяти, чтобы избежать нехватки паспортов и уменьшить очереди, но некоторые источники в провинции Газни сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взимают деньги за паспорт на десять лет, но выдает их сроком на пять лет.